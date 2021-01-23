23.01.2021 - 15:58 | | İHA
Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı oldu.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Microsoft'un kurucu ortağı Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Kovid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bill Gates ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını paylaştı.
Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdiİstanbul Esenyurt'a, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren araç polisi alarma geçirdi. Özcan Tuncer, adlı sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi. Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.