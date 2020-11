Bir aylık karantinaya olaylı giriş

Sonbaharla birlikte tüm dünyada yeni tip koronavirüs salgınında 11 milyondan fazla vakanın görüldüğü Avrupa kıtasında ülkeler Kovid-19 ile mücadele edebilmek için yeni önlemler devreye soktu. Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Belçika, İsveç, Yunanistan, Danimarka’nın da aralarında bulunduğu ülkeler ardı ardına yeni tedbirler aldı. Bazı ülkeler tamamen kapanırken bazıları da gece sokağa çıkma yasağı ve bazı işletmeleri kapatarak salgınla mücadele etmeyi seçti.



Eve kapandılar

Salgının başında “sürü bağışıklığı” yöntemini seçtiği için şimdi de “önlem almakta geç kaldığı” için eleştirilen İngiltere, mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gitti. 5 Kasım gece 24.00’te (TSİ 03.00) başlayan karantinayla bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Kısıtlamaların salgının seyrine göre bir ay sürmesi öngörülüyor. Halktan mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları istendi. Yeni önlemlere göre, bahar aylarında yapılan uygulamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler açık kalacak. Yurt içinde ve yurt dışına turistik amaçlı her türlü seyahat yasaklandı. Yalnızca iş amaçlı seyahatlerin yapılmasına izin verilecek. Polis, sokağa çıkma kısıtlamalarını “ciddi şekilde” ihlal edenlerin sert cezalara çarptırılacağını söyledi. Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların 2 Aralık Çarşamba günü “otomatik olarak” kaldırılacağını belirtti. Ancak bu süre dolmadan önce, parlamentonun toplanarak bundan sonra atılacak adımlara ilişkin karar vermesi bekleniyor. İngiltere’de önceki gün koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Ülkede günlük vaka sayısı 25 bin 177, can kaybı da 492 olarak açıklandı. İngiltere’de son dönemde yapılan modelleme ve öngörüler, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor. Hükümete sunulan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4000 aşabileceğini öngörüyor.



Sokaklarda eğlendiler



Barların kapatılmasının ardından gençler, başkent Londra’nın eğlence mekânı Soho’da sokaklarda eğlenmeye devam etti. Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken, bu sırada çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı. Çevredekilerin polise tepki gösterdiği olayda gerginlik bir süre devam etti. Müdahalenin ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.



Sağlık Bakanı’ndan muhalefete: Terk edin buraya



Avrupa’da ikinci dalganın merkez üssü olarak gösterilen 1 milyonun üzerinde Kovid-19 vakasının bulunduğu Fransa’da sağlık alanındaki OHAL, 16 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, olağanüstü halin (OHAL) uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, “Terk edin burayı” dedi. Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti. OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı 29 Ekim tarihli haftalık bültene göre, eylül başından bu yana virüsü kapan 65-74 arası kişi sayısı 7 katına, 75 yaş üzeri kişi sayısı ise 8 katına çıktı.



Üç hafta sokak yasağı



Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Yunanistan’da genel karantina ilan edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bilim Kurulu’nun uyarıları ve çağrıları üzerine ülkede 3 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı. Cumartesi günü saat 06:00 itibarıyla uygulanacak karantina kuralları uyarınca market ve ezcaneler dışında tüm mağazalar kapalı kalacak. Sokağa çıkma kısıtlamaları mart ayında olduğu gibi aynen uygulanacak. Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek. İş yerlerinin kapatılmasından zarar görecek iş sahiplerine ve çalışanlarına mali yardımlar verileceğini de açıklayan Miçotakis, bu amaçla “kara günler” için ayırdıkları 37 milyar euro’nun bir kısmını kullanacaklarını belirtti. Ülkede toplam vaka sayısı 46 bin 892’ye, ölü sayısı ise 673.