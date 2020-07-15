Bir dizi beş ölüm

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Piru Gölü’nde 8 Temmuz’da, ‘Glee’ dizisinin ünlü oyuncu Naya Rivera, 4 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte tekneyle gezerken kayboldu. Teknede uyurken tek başına bulunan Josey’nin polislere yüzmek için göle girdiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha dönmediğini söylediği açıklandı. Bunun üzerine Piru Gölü’nde başlatılan arama çalışmalarının sonunda dün 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Gölün 15 metre derinliğinde bulunan cesedin Naya Rivera’ya ait olduğu, oyuncunun babası George Rivera’nın teşhisiyle belirlendi.











Piru Gölü’nde neler yaşandı?



Bir aile üyesine kaybolmasından 90 dakika önce oğlunun fotoğrafını gönderen Naya Rivera’nın intihar ettiğine dair bir kanıtın olmadığı, ancak nasıl öldüğünü belirlemek için otopsi yapılacağı duyuruldu. Oyuncunun olay günü oğluyla Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne gittiği, oradan bir tekne kiralayıp suya açıldığı öğrenildi. Saatler sonra küçük Josey’nin bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulunduğu belirtildi. Geçen zamanda neler yaşandığı araştırılıyor. Ancak polis, Rivera’nın gölde oğlunun hayatını kurtardıktan sonra sudan çıkmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ediyor.



Uğursuz geldi



Naya Rivera, Glee dizisinin oyuncu kadrosundan hayatını kaybeden 3’üncü kişi oldu. Dizinin bir diğer yıldızı Cory Monteith, 2013’te otel odasında ölü bulunmuştu. Dizide rol alan Mark Salling 2018’de intihar etmişti. Dizinin yönetmen yardımcısı Jim Fuller, 2013’te kalp krizinden ölmüştü. Dizinin yapım asistanı Nancy Motes de 2014’te intihar etmişti. Dizinin diğer yapım asistanı Cristina Lageman bunun üzerine “Glee lanetli bir dizi, bir kişiyi daha kaybettik” demişti.