Bir erkeğin sırrını iki kadın çözecek

ABD’de kameraman Patrick McDermott 16 yıl önce balık tutmak için çıktığı gezide kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan kameramanın sevgilisi, dünyaca ünlü müzikal film ‘Grease’ ile ünlenen şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John’du. Patrick McDermott’un eski eşi Yvette Nipar, 16 yıl sonra kameramanın kayboluşunun sırrını çözebilmek için Olivia Newton-John’un (72) desteğiyle kitap yazdı. McDermott’un hayatındaki iki kadının dayanışmasıyla ortaya çıkan kitabın, kameramanın kaybolmasını yeniden gündeme getirerek olayın çözülmesini sağlayacağı bildirildi.

Yvette Nipar, 8 yılda yazdığı kitabının adının Patrick McDermott’tan olan oğlu Chance’e (28) ithafen ‘What Are the Chances?’ (İhtimaller Neler) olacağını söyledi. Ailenin bir yakını, “Yvette ile Olivia, Patrick’in kaybolmasından sonra birbiriyle çok yakınlaştı” dedi. Olivia Newton-John 2016’da “Patrick denizde kayboldu ve başına ne geldiği bilinmiyor. Merak etmek insani bir şey ama bazen durumu kabul etmeli ve ucunu bırakmalısın” demişti. Yıllar boyunca McDermott’un yaşadığını öne süren birkaç iddia ortaya atılmasına rağmen Nipar, eski eşinin öldüğüne inanıyor.

Bir daha onu gören olmadı

Patrick McDermott, 2005’te Los Angeles’tan balık tutma gezisi için yola çıkan ‘Freedom’ (Özgürlük) adlı balıkçı teknesinde kaybolduğunda 48 yaşındaydı. 22 yolcudan hiçbiri McDermott’un yolculuk sırasında denize düştüğünü görmedi. Bir hafta sonra Olivia Newton-John’un sevgilisi McDermott’a ulaşamayıp polise başvurmasıyla olay ortaya çıktı. Olivia Newton-John o sırada Avustralya’da bir tanıtım turunda olduğu için sevgilisinin kaybolduğunu ancak bir hafta sonra öğrenebildi.