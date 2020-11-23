Bir haftada dördüncü: Sevgilisiyle metrodan inen adam raylara itildi

29 yaşında kimliği açıklanmayan kişi, kız arkadaşıyla birlikte sabah 11:30 sıralarında şehrin kuzeyine giden metroya bindi. Metro vagonunda o sırada uyuyan bir kişi de ayağa kalkarak çifte henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bağırmaya başladı.

Çift Atlantic Avenue-Barclays Merkezi durağında metrodan inerken, arkalarından bağıran adam da aynı durakta indi. Çifti takip etmeye başlayan saldırgan, adamı bir anda raylara iterek kaçtı.

Polis adamın metro gelmeden raylardan kurtulduğunu ve ciddi şekilde yaralanmadığını söyledi.

Öte yandan, saldırganın bağırarak ne söylediğinin henüz anlaşılmadığı belirtildi.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ SALDIRI

Bu vaka, New York yaşanan olaylar silsilesinin dördüncüsü oldu.

Geçen hafta salı günü Harry Potter ve Lanetli Çocuk adlı tiyatro oyununda da rol alan aktör Alex Weisman, Manhattan’daki bir istasyonda saldırıya uğramıştı.

Yediği yumruk darbesiyle retinası yırtılan 33 yaşındaki Weisman, olayın soygun değil doğrudan saldırı olduğunu söylemiş, zanlıysa kaçmayı başarmıştı.

Çarşamba günü de Bryant Park istasyonunda bir kişi daha saldırıya uğramıştı.

Justin Pena isimli dilenci, para vermediği gerekçesiyle 36 yaşındaki adamı yumruklayıp raylara itmişti.

Adam raylardan ciddi şekilde yaralanmadan kurtulmuştu.

40 yaşındaki Brooklynli bir kadın da perşembe günü 14. Sokak-Union Meydanı durağında bir saldırgan tarafından raylara itilmişti.

Liliana Sagbaicela olaydan sağ kurtulurken yaşadıklarını hatırlayamadığını söylemişti.

Aditya Vemulapati adlı 24 yaşındaki evsiz genç, kadını ittikten sonra hiçbir kaçma girişiminde bulunmamış ve teslim olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe