'Bir sonraki ABD yönetimi İran'a hesap vermelidir'

İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.

Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan faydalanamadı." ifadelerini kullandı.