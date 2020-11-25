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25.11.2020 - 04:23 | | AA

Bir ülkeden daha koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama! Aralık ayında...

Meksika yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralık ayında ülkelerinde uygulanmaya başlamasını umduklarını bildirdi.

Bir ülkeden daha koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama! Aralık ayında...

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının Federal Sağlık Risklerine Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS) tarafından onaylandığı taktirde aralıkta aşılama sürecine başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Pfizer'in geliştirdiği aşının yüzde 95 oranında iyi sonuçlar verdiğine işaret eden Ebrard, aşılama yetkisinin 10 Aralık'ta sonuçlanmasını beklediklerini, onaylandıktan 4 gün sonra aşılama programlarını başlatacaklarını söyledi.

Meksika'ya geçen hafta Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı denemeleri için Çin ve Kanadalı ilaç şirketlerinden 7 bin "Cansino Biologics" adı verilen test aşısı getirilmişti.

Ülkeye ilk aşı sevkiyatı 30 Ekim'de gelmiş ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinde sağlık merkezlerine teslim edilmişti.

Meksika 101 bin 926 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 49 bin 358 ile 11'inci sırada yer alıyor.

 

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