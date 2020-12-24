Bir varyant da Güney Afrika’dan

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, “Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere’de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor” dedi. Vakaların Güney Afrika’dan gelen 2 kişide tespit edildiğini söyleyen Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Hancock, son 2 haftada Güney Afrika’da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin “derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini” vurguladı.



İsrail’e sıçradı



Öte yandan İsrail’de yeni tip koronavirüsün İngiltere’de geçen hafta ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide yeni varyanta rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden 3’ünün kısa süre önce İngiltere’den döndüğü, diğerinin ise ülke dışına çıkmadığı ifade edildi.



Yeni türün adı: 501.V2



“501.V2” olarak adlandırılan ve Güney Afrika’da görülen bu yeni tür, Güney Afrika’daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90’ını oluşturuyor. Geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türü bulduklarını açıklamıştı. Bunun üzerine 50’den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti. Türkiye, 20 Aralık’ta İngiltere’nin yanı sıra Güney Afrika’dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.