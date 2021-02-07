MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bisikletin tarihi yolculuğu
ABONE OL
07.02.2021 - 07:00 |

Bisikletin tarihi yolculuğu

İngiliz yazar Peter Ashley, ‘İki Tekerlekliler Üzerine Bir Derleme’ adlı kitabında bisikletin 200 yıllık tarihiyle ilgili bilgilere ve fotoğraflara yer verdi.

Bisikletin tarihi yolculuğu

Kitapta silahla donatılmış bir Alman 2’nci Dünya Savaşı bisikletinin fotoğrafından, İngiliz yazar Thomas Hardy’nin bisikletli bir fotoğrafına kadar çeşitli görseller yer aldı. 200 yıldır bisiklet sürmenin kültürel etkisini araştıran Ashley, “Bisikletin cazibesi, bir makineyle tek bir varlık haline gelmeniz. Bisiklet hem savaşta hem sporda hem gündelik hayatta kullanılmış” dedi.

Bisikletin tarihi yolculuğu

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bloomberg normalleşme için tarih verdi! Türkiye...

Son dakika... Bloomberg normalleşme için tarih verdi! Türkiye...

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Hayalet kentler

Hayalet kentler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet