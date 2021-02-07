Bisikletin tarihi yolculuğu

Kitapta silahla donatılmış bir Alman 2’nci Dünya Savaşı bisikletinin fotoğrafından, İngiliz yazar Thomas Hardy’nin bisikletli bir fotoğrafına kadar çeşitli görseller yer aldı. 200 yıldır bisiklet sürmenin kültürel etkisini araştıran Ashley, “Bisikletin cazibesi, bir makineyle tek bir varlık haline gelmeniz. Bisiklet hem savaşta hem sporda hem gündelik hayatta kullanılmış” dedi.



