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14.01.2021 - 22:55 | | DHA

Bitkin düşen şahinin yardımına jandarma koştu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Bitkin düşen şahinin yardımına jandarma koştu

Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma Timi, ilçede devriye gezerken yol kenarında bitkin halde bir şahine rastladı. Çevre Timi, şahini alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soğuktan ve açlıktan bitkin kaldığı düşünülen şahin tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Bitkin düşen şahinin yardımına jandarma koştu


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