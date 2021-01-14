Bitkin düşen şahinin yardımına jandarma koştu

Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma Timi, ilçede devriye gezerken yol kenarında bitkin halde bir şahine rastladı. Çevre Timi, şahini alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soğuktan ve açlıktan bitkin kaldığı düşünülen şahin tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.







