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25.10.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Biz yaptırımlara inanmıyoruz!

İspanya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkların diğer ilişkileri zehirlememesi ve Türkiye-Yunanistan arasında ikili olarak müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

Biz yaptırımlara inanmıyoruz!

Hergueta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasının ardından AA’ya açıklamalarda bulundu. İspanya’nın hem Yunanistan hem de Türkiye’nin yakın dostu olduğuna dikkati çeken Hergueta, “Ülkeler arasındaki farklı tutumları anlıyoruz. Ancak önemli olan husus, bunlara müzakere edilmiş bir çözüm bulunması” değerlendirmesinde bulundu. Hergueta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabında Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümü için tüm kıyıdaş ülkeler arasında bölgesel konferans düzenlenmesine yönelik önerisinin “çok iyi bir öneri” olduğunun altını çizerek, katılımcıların da ciddi bir şekilde dikkatini çektiğini ifade etti.

‘Müzakere edilmeli’

Hergueta “Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklar diğer ilişkileri zehirlememeli. Ayrı bir şekilde ele alınmalı ve hükümetiniz de ifade ettiği üzere, bu sorunlar Türkiye-Yunanistan arasında ikili olarak müzakere edilmeli. Biz bu çabaları destekliyoruz. Yaptırımlara inanmıyoruz. Türkiye’ye, birliğe yaklaşımına dair bir perspektif sunmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Hergueta, vize serbestisi, göç meselesi ve Gümrük Birliği anlaşması gibi alanlardaki müzakerelerin tekrar başlatılması ve hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

‘Hayatımın tayini’

Hergueta, “Türkiye’ye büyükelçi pozisyonunu teklif ettiklerinde çok mutlu oldum çünkü bunu hayatımın tayini olarak değerlendiriyorum. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Etrafınızda her yerde refahın izlerine rastlıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

 

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