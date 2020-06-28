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28.06.2020 - 06:59 |

BM aracında skandal!

Birleşmiş Milletler, İsrail’de bir Birleşmiş Milletler (BM) aracında kaydedilen ve bir görevliyle bir kadını cinsel ilişki halinde gösterdiği öne sürülen video nedeniyle soruşturma başlattı.

BM aracında skandal!

Tel Aviv’de işlek bir caddede araç kırmızı ışıkta beklerken bir apartmandan çekildiği tahmin edilen 18 saniyelik video, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Videoda araçta, kırmızı elbiseli bir kadın ile üniformalı bir kişinin ilişkiye girdiği görülüyor. Aracın ön koltuğunda bir kişi daha bulunurken, üzerinde “UN” (BM) harfleri bulunan arabanın sürücüsü görünmüyor. BM, araçtaki kişilerin kimlik tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, BBC’ye yaptığı açıklamada “Şoke edici bu görüntüler, temsil etiğimiz her şeye ve BM personeline atfedilen cinsel istismar olaylarıyla mücadele için yaptığımız her şeye aykırı” dedi.

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