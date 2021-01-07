MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'dan ABD açıklaması: Üzüntü ve endişe duydum
ABONE OL
07.01.2021 - 04:30 | | AA

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'dan ABD açıklaması: Üzüntü ve endişe duydum

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Kongresinin bugün Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşananlardan üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'dan ABD açıklaması: Üzüntü ve endişe duydum

Bozkır, Twitter hesabından, "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar, silahlar çekildi...
Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet