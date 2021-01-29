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29.01.2021 - 02:51 | | AA

BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu

New York kentinin 65 yaş ve üstü kriterini karşılayan Guterres, etkili ve güvenli olduğunu göstermek için Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Guterres, ''Bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığım için şanslı ve minnettarım. Herkesin aşıya erişimini sağlamamız gerek. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz tam anlamıyla güvende değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu


BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in aşı yaptırmak için randevu aldığını ve herkes gibi sırada beklediğini ifade etti.

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