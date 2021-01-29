‘BM İklim Zirvesi insanlık için son şans’

Kerry, BBC’ye yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın iklim değişikliği sorunuyla ilgili uyarılara inanmaması nedeniyle çevre kriziyle mücadelede son 4 yılın kayıp olduğunu belirtti. İklim Zirvesi’nin önemini vurgulayan Kerry, “3 yıl önce, çevre krizinin sonuçlarının önüne geçebilmek için 12 yılımız olduğu söylenmişti. 3 yıl kayboldu, şimdi bilimin bize söylediklerini yapmamız için 9 yılımız kaldı” dedi.