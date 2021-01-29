29.01.2021 - 07:00 |
‘BM İklim Zirvesi insanlık için son şans’
ABD Başkanı Joe Biden’ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atadığı eski dışişleri bakanı John Kerry, Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi’nin, dünyanın çevre sorunlarının üstesinden gelebilmesi için “son şansı” olduğunu söyledi.
Kerry, BBC’ye yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın iklim değişikliği sorunuyla ilgili uyarılara inanmaması nedeniyle çevre kriziyle mücadelede son 4 yılın kayıp olduğunu belirtti. İklim Zirvesi’nin önemini vurgulayan Kerry, “3 yıl önce, çevre krizinin sonuçlarının önüne geçebilmek için 12 yılımız olduğu söylenmişti. 3 yıl kayboldu, şimdi bilimin bize söylediklerini yapmamız için 9 yılımız kaldı” dedi.