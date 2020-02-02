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02.02.2020 - 02:24 | | AA

BM, Irak'ta kurulan hükümetten memnun

Irak'ta yeni hükümeti kurma görevinin Muhammed TevfikAllavi'ye verilmesi, BM tarafından memnuniyetle karşılandı.

BM, Irak'ta kurulan hükümetten memnun

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, temel reformların gerçekleşmesi ve halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesi için ivedilikle çalışılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Hükümeti kurmayla görevlendirilen başbakan adayı, adaleti gerçekleştirmek, halkın taleplerini yerine getirmek, hesap verilebilirlik hedefiyle gerekli reformlarda ilerlemek ve parlamentonun onaylaması için süratle kabineyi oluşturmak gibi büyük bir görevle karşı karşıyadır" ifadeleri yer aldı.

"İleriye doğru gidilen yol henüz büyük zorluklarla çevrili" değerlendirmesinde bulunan Plasschaert, BM'nin daha barışçıl, adaletli ve kalkınmış bir Irak'ın inşası için ülke halkına ve hükümetine destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti. Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Göstericiler ise İran'a yakın Fetih Koalisyonuyla, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu tarafından desteklenen Allavi'ye "siyasi partilerin adayı" diye tepki gösteriyor.

Iraklı protestocular, siyasi partilerle bağlantısı olmayan teknokrat hükümeti kurulmasını istiyor.

 

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