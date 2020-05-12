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12.05.2020 - 20:09 | | AA

BM küresel risk haritasını çıkaracak

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), gelecekteki olası salgınları azaltmak için hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak.

BM küresel risk haritasını çıkaracak

 

UNEP'ten yapılan açıklamada, örgütün çevrenin korunması ve gelecekteki olası salgınların önlenmesi için yeni küresel risk haritası üzerinde çalıştığı belirtildi.

Küresel risk haritasının kaçak vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içereceği bildirilen açıklamada, tıbbi, elektronik ve kimyasal atıkların insan sağlığına ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için de karar mekanizmalarına destek verileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, ''Gezegen, Kovid-19 ile insanlığın değişmesi gerektiğine dair en güçlü mesajı verdi. Ekonomileri kapatmak kısa vadeli bir çözüm ve uzun süre uygulanamaz. Doğa ile uyumlu ekonomiler, uluslarının gelişmesini sağlamak için kritik öneme sahip.'' ifadesini kullandı.

Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu. Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889 oldu.
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