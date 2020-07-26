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26.07.2020 - 20:01 | | AA

BM raporu: Binlerce örgüt üyesi Afganistan'da

Birleşmiş Milletler (BM), "Pakistan Talibanı" olarak da adlandırılan "Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)" örgütünün binlerce üyesinin Afganistan'da olduğunu bildirdi.

BM raporu: Binlerce örgüt üyesi Afganistan'da

 

BM Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından yayımlanan raporda, Afganistan'da gizlenen 6 binden fazla Pakistanlı militanın çoğunun TTP mensubu olduğu vurgulandı.

Raporda, Afgan güvenlik güçlerinin yanı sıra ABD ve NATO güçleri ile hatta bazen Afganistan Talibanı'nın, DEAŞ'ın Horasan kolu olarak bilinen Afganistan'daki DEAŞ'a ağır darbe vurduğu kaydedildi.

Afganistan'da 2 bin 200 DEAŞ'lının olduğunun tahmin edildiği belirtilen raporda, DEAŞ üst düzey komutanlarından Ebu Kuteybe ve Ebu Hacer El-Iraki'nin yakın zamanda Orta Doğu'dan Afganistan'a geldiklerine dair bilgi alındığı ifade edildi.

Raporda, "Bölgesel çekilmelere rağmen (DEAŞ), başkent Kabil de dahil ülkenin birçok bölgesinde hala yüksek profilli saldırılar düzenleme kapasitesine sahip." ifadesi kullanıldı.

ABD ile Taliban arasında 2 yıl süren görüşmelerin ardından şubat ayında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"na atıfta bulunulan raporda, DEAŞ'ın bu anlaşmaya karşı çıkan Taliban üyelerini kendine çekmeyi de amaçladığı aktarıldı.

Raporda, "Afganistan'daki Pakistanlı yabancı savaşçıların toplam sayısının çoğu TTP'li 6 bin ila 6 bin 500 olduğu tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların Afganistan ile ilgili müzakereleri başlatmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğu vurgulanarak bir sonraki kilit adımın Afganistan'da 40 yıldır süren savaşı sonlandırmak olduğu ifade edildi.

13 örgütün birleşmesiyle kuruldu

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamak ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (26 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.
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