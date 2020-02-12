MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı
ABONE OL
12.02.2020 - 15:53 |

BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler'den (BM) iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jens Laerke, Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, "bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek sayıdaki göç" olduğunu söyledi.

Rusya hava güçleri tarafından desteklenen Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına doğru yol alıyor.

Son iki hafta içinde Suriye rejiminin iki defa Türkiye ordusunu hedef alması ve Türkiye'nin de buna karşılık rejim güçlerine karşı ateş açması sonucu bölgede yaşayan siviller çatışma ortasında kaldı.

BM yetkililerine göre çatışmaların devam etmesi durumunda İdlib kent merkezi başta olmak üzere, kentsel bölgelerden 280 bin kişi daha göç edebilir.

Laerke, "Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansından Andrej Mahecic ise Ciara fırtınası yüzünden meydana gelen yağmur, kasırga ve kar dolayısıyla sivillerin sığınacak yer bulmakta zorlandığını vurgularken camilerin ve kampların dolu olduğunu söyledi.

OCHA, bölgeye bu ay içinde yiyecek, su ve hijyen malzemelerini taşıyan 230 kamyon gönderdi.

Türkiye'de Suriye'den 3,6 milyon mülteci yaşıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

    Takla atan okul otobüsündeki korku dolu anlar kameradaABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnstagram Hesap Silme 2020 (Kapatma Linki) - Instagram hesabı nasıl silinir?

    İnstagram Hesap Silme 2020 (Kapatma Linki) - Instagram hesabı nasıl silinir?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber