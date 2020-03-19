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19.03.2020 - 20:54 | | AA

BM'dan kan donduran corona virüs uyarısı! Milyonlarca kişi ölür...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek." uyarısında bulundu.

BM'dan kan donduran corona virüs uyarısı! Milyonlarca kişi ölür...

 

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün sadece insanları değil küresel ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütünün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini bildirdiğini söyledi.

BM'den G20 ülkelerine salgınla mücadele çağrısı

Ülke düzeyinde alınan önlemlerin küresel ölçekte yaşanan kriz için yeterli olmadığını belirten Guterres, G20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eş güdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.

Guterres, ''En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek. Ortak bir düşmanımız var ve bir virüsle savaşıyoruz.'' dedi.

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