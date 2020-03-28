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28.03.2020 - 20:33 | | AA

BM'den New York'taki saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na 250 bin maske baÄŸÄ±ÅŸÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), ABD'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n merkezi haline gelen New York'taki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na 250 bin maske yardÄ±mÄ±nda bulunacak.Â

BM'den New York'taki saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na 250 bin maske baÄŸÄ±ÅŸÄ±

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BM Genel Merkezine ev sahipliÄŸi yapan New York'taki hastanelerde gÃ¶rev yapan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na 250 bin maske yardÄ±mÄ± yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Guterres, maskelerin cesur, Ã¶zverili, yorulmadan Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na gÃ¶nderileceÄŸini ifade etti.

New York'ta koronavirÃ¼s vakalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 52 bini geÃ§erken, 720'den fazla kiÅŸi de virÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nyada salgÄ±nÄ±n en fazla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ABD'de ise 105 bin 573 kiÅŸi koronavirÃ¼se yakalandÄ±, bunlarÄ±n 1711'i ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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