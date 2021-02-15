MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den Somali için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı
ABONE OL
15.02.2021 - 19:35 | | AA

BM'den Somali için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl 5,9 milyon Somaliliye yardım ulaştırılabilmesi için 1 milyar dolar gerektiğini duyurdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, sel baskınları, çekirge istilası, kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi nedenlerden ötürü ülkedeki 2,7 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

BM'den Somali için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

 

2,6 milyon Somalilinin doğal felaketler ve çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş halde bulunduğu ifade edilen açıklamada, toplam 5,9 milyon kişinin bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı. 

Açıklamada, Somaliland, Puntland, Galmudug ve Jubaland eyaletlerinde ciddi ölçüde su kıtlığının yaşandığına işaret edilerek, insani müdahale için bu yıl uluslararası ortaklardan yaklaşık 1 milyar dolar talep edileceği kaydedildi. 

BM ve ortakları, geçen yıl ülkede 820 milyon dolarlık insani yardım çalışması yaptı.

İranlı genç kadının annesi kızının kaçırıldığını iddia ettiİstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malhun Hatun (Mala Hatun) kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Mala Hatun karakterine kim hayat veriyor?

Malhun Hatun (Mala Hatun) kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Mala Hatun karakterine kim hayat veriyor?

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet