Bolivya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

Nüfusu 11 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 7 milyondan fazla seçmen, ülkede kurulan 5 bin 134 merkezde yerel saat ile 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'a kadar sürecek.

Bu seçimle Bolivya'da yeni devlet başkanı, yardımcısı, 36 senatör ve 130 milletvekili belirlenecek.

Adaylar arasından, seçim anketlerinin çoğunluğunda birinci gelen eski Devlet Başkanı Evo Morales'in seçtiği aday Luis Arce Catorca Arce ile eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve iş adamı Luis Fernando Camacho öne çıkıyor.

5 adayın yarıştığı seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 29 Kasım'da ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Genel seçimde, Birleşmiş Milletler, Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği, The Carter Center ve Amerikalar Arası Seçim Kurulları Birliğinden gelen gözlemciler seçimi takip edecek.

Bolivya Yüksek Mahkemesinin bu seçimde ön sayım sisteminin kullanılmayacağını, yalnızca resmi sonuçların duyurulacağını açıklaması nedeniyle sonuçların açıklanmasının gecikebileceği tahmin ediliyor.