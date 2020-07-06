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06.07.2020 - 23:22 | | AA

Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, onayladığı kararda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına karşı hapishanelerde maske kullanılmasını zorunlu hale getiren kısmı veto etti.

Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı

 

Brezilya basınındaki habere göre, Bolsonaro, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kovid-19'a karşı hapishanelerde maske kullanılmasını içeren kısmı onaylamadı.

Bolsonaro, geçen hafta kısmen onayladığı toplu ulaşımda maske takılmasını zorunlu kılan yasadaki ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi kapalı alanlarda maske kullanılmasını kapsayan kısımları da "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gerekçe göstererek veto etmişti.

Eleştirilerin odağında

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Salgının başlarında Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti. Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 64 bin 867 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 603 bin 55 kişide görüldü.

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