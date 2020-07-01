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01.07.2020 - 18:35 | | AA

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.209,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile iletişim oldu.

Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.000 - 115.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye kaldırıldıKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde, ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, corona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Dezenfeksiyon işlemi yapılıp, yolcuların bilgileri alındıktan sonra otobüsün hareket etmesine izin verildi.
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