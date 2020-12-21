MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı
ABONE OL
21.12.2020 - 15:28 | | AA

Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğundan 19 Aralık'tan beri ev karantinasında bulunan Dodik'in, akciğerinde enfeksiyon olduğu belirtildi.

Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun (RTRS) haberinde, akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp liderin dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dodik'in tedavisine başlandığı ve durumunun stabil olduğu belirtilen haberde, gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.

    Manevra yaparken denize uçtuBalıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı

    Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı

    Emekliye 193, memura 270 lira zam...

    Emekliye 193, memura 270 lira zam...

    Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

    Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

    Ankara'da 14 yıl önceki cinayetin şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı!

    Ankara'da 14 yıl önceki cinayetin şüphelisi Şanlıurfa'da yakalandı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet