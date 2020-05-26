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26.05.2020 - 09:42 | | AA

Brezilya günlük ölümde ABD'yi geçti

Corona virüsten bir günde 807 can kaybının gerçekleştiği Güney Amerika ülkesi, 620 hastanın yaşamını yitirdiği ABD'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Brezilya günlük ölümde ABD'yi geçti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 807 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Haftalardır günlük can kayıplarında ilk sırada yer alan ABD'de ise, son 24 saatte 620 hasta yaşamını yitirdi. Böylece, Brezilya ABD'yi geçerek ilk sıraya yerleşti.

Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyaya da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Rusya'da meydana gelen askeri helikopter kazası kameraya böyle yansıdıRusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
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