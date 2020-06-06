Brezilya ölümde üçüncü

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, koronavirüs salgınının en fazla etkilediği devletler arasında yer alıyor. Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini aştı. Ülkede şu ana kadar 615 binden fazla Kovid-19 vakasi tespit edildi. Brezilya, ABD ve İngiltere’nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. Brezilya Sağlık Bakanlığı’na göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı

bir gün içinde 1473 arttı.

Başkan önemsemedi

Latin Amerika’da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da “ABD’nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke” konumunda bulunuyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgının başında Kovid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı “hafif bir gribe” benzetmişti.

Bolsonaro, eyalet valilerinin aldığı önlemlere de “ekonomik hasarın daha büyük olacağı” gerekçesiyle hâlâ karşı çıkıyor. Ülkede sağlık hizmetlerine zor ulaşan yerliler arasında da Kovid-19 ölümleri dikkat çekici oranda.

5 ülkede daha artış

İran, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayılarının artışa geçtiği bildirildi. Ayrıca Meksika’da da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı, son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi.

İngiltere’de aşının üretimine başlanıyor

İngiliz-İsveç ortaklığındaki çok uluslu ilaç ve biyolojik-ilaç şirketi AstraZeneca’nın yöneticisi Pascal Soriot, denemeler devam etmesine rağmen potansiyel koronavirüs aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı. BBC’ye açıklama yapan Soriot, aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğini vurguladı ve “Şu anda aşının üretimine başlıyoruz. Sonuçları aldığımızda aşıların hazır olması gerekiyor” dedi. Soriot, koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceklerini söyledi.

‘Kâr amacı yok’

Aşı denemelerinin başarısız olması ihtimaline de değinen Pascal Soriot, “Üretim kararımız, tabii ki aşının başarısız olması durumunda finansal riskler barındırıyor. Başarısız olunursa, ürettiğimiz bütün aşılar boşa gidecek. Ama şirketimiz koronavirüse karşı aşının üretiminde herhangi bir kâr amacı gütmüyor” diye konuştu. Şirket, aşıya öncülük eden Oxford Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

10 bin katılımcı

Oxford Üniversitesi, nisan ayında yüzlerce gönüllü ile Kovid-19 aşısının ilk denemelerine başladı ve şu anda çalışmayı 10 bin katılımcıya genişletti. Üniversite geçen ay “çok iyi ilerlediklerini” açıkladı. Araştırmacılar, bu hafta Brezilya’da teste başlayacaklarını duyurdu. Böylece Brezilya, araştırmanın İngiltere dışına taşındığı ilk ülke olacak.

Dünyada son durum

Dünyada koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dün itibarıyla 6 milyon 800 bini geçerken, ölü sayısı da 400 bine yaklaştı. İyileşen sayısı ise 3 milyon 300 bini geçti.

En fazla ölümün yaşandığı Amerika’da can kaybı sayısı 111 bin 162, ikinci ülke İngiltere’de 40 bin 261, üçüncü ülke Brezilya’da ise 34 bin 625 oldu.

10 bin demans hastası öldü

İngiltere’de koronavirüse bağlı etmenler nedeniyle 10 bin demans hastasının öldüğü açıklandı. Sosyal izolasyonun bu durumdaki insanlar üzerindeki ciddi etkisine dikkat çeken rakamlara göre, Nisan ayında demans hastaları arasında 10 bin “açıklanamayan” ekstra ölüm meydana geldi. Ulusal İstatistik Ofisi’nden elde edilen veriler, doğrudan Kovid-19 ile bağlantılı ölümlerin dışında, demanstan normalden yüzde 83 daha fazla ölüm olduğunu gösterdi. Uzmanlar, salgın nedeniyle kısıtlı temel tıbbi bakımın ve aile ziyaretlerinde yaşanan azalmanın hastaların üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu söyledi.