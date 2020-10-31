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31.10.2020 - 14:36 | | İHA

Brezilya Sağlık Bakanı Pazuello hastaneye kaldırıldı

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Pazuello hastaneye kaldırıldı

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) nedeniyle başkent Brasilia'da özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Pazuello dehidrasyon nedeniyle tıbbi gözetim amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre içinde taburcu edilmesini bekliyoruz" denildi.

Bakan Pazuello'nun ateş ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle yaptırdığı korona virüs testi pozitif sonuç vermişti.

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