Brezilya, sonuçları açıklamayı erteledi

Çinli aşı uzmanı Tao Lina ‘aşının koruma oranının beklendiği kadar yüksek olmayabileceğini’ söyledi. Çin Komünist Partisi’nin İngilizce yayın organı Global Times’a konuşan Tao, ‘aşının koruma oranı yüzde 90’a ulaşsaydı, Sinovac’ın iyi haberi hemen vermemesi için bir sebep olmayacağını’ belirtti. Tao, ‘CoronaVac aşısının koruma oranının yüzde 70’i geçmeyeceği’ tahmininde de bulundu. Ancak Tao bu, Pfizer ve Moderna firmalarının yüzde 90’ın üzerinde koruma sağlayan mRNA aşılarına kıyasla CoronaVac gibi inaktif virüs kullanan aşıların daha düşük koruma sağlamasının beklenen bir durum olduğunu vurguladı. Global Times’ın haberinde, Sinovac firmasının Endonezya Türkiye’deki Faz-3 sonuçlarını bekleyerek nihai sonuçlarını optimize edebileceği belirtildi.