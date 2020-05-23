Brezilya’da can kaybı 20 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 24 saatte rekor vaka artışı olduğunu, toplam 106 bin yeni vakanın büyük bir kısmını ise Güney Amerika’nın oluşturduğunu duyurdu. DSÖ, Güney Amerika’da 3 gün üst üste ABD ve Avrupa’dan daha fazla yeni vaka artışı olduğunu bildirdi. Güney Amerika’da son 24 saatte, yarısı Brezilya’dan olmak üzere 32 bin 854 yeni vaka tespit edildiğini belirten DSÖ, koronavirüs salgının yeni merkezinin Güney Amerika olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

24 saatte 1188 ölü

Güney Amerika’da salgının merkezi olan Brezilya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1188 kişinin öldüğü ve bu sayının günlük ölüm rekoru olduğu belirtildi.

Ölü sayısının 20 bini aştığı ülkede toplam vaka sayısı ise 310 bine ulaştı. Brezilya’nın yakında 326 bin vakaya sahip Rusya’yı geçerek dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen 2’nci ülke olması bekleniyor. Brezilya’daki yüksek ölüm oranında ise hükümetin yetersiz salgın politikası ve halkın çoğunun çalışmak zorunda olması etkili olduğu ifade ediliyor.

6000 YENİ VAKA

Hindistan’da son 24 saatte 6000 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu rakamın salgın başladığından beri en yüksek günlük artış olduğu bildirildi. Yüzde 5’lik artışın ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 119 bini aştığı belirtildi. Uzmanlar, 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da mart ayından beri ülke genelinde karantina uygulanmasına rağmen, son günlerde hükümetin bazı kuralları esnetmesi nedeniyle rekor sayıda vaka artışı olduğunu söyledi. Öte yandan, ülkede koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı ise 3599’a ulaştı.

Toplantı sırasında babasını öldürdü

ABD’nin New York Eyaleti’nde, 72 yaşındaki bir adam, Zoom uygulamasında 20 katılımcıyla görüntülü toplantı yaptığı sırada, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Dwight Powers’ın 32 yaşındaki oğlu Thomas Scullly-Powers tarafından saldırıya uğradığını ve daha sonra zanlının pencereden kaçtığını açıkladı.

Cinayet zanlısı, sohbet odasındaki diğer katılımcıların polise ihbar etmesi sonucu gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Scully-Powers’a daha sonra ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildi.

Kenya’da 13 kişi kolera kurbanı

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da kolera salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, bölgelerde şimdiye kadar 550 kişinin kolera nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti. Kagwe, “Bölgelerimizde devam eden yağmurlar ve seller nedeniyle salgına maruz kaldığımızı kabul etmeliyiz” dedi. Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle yaklaşık 220 kişi hayatını kaybetmişti.

İsveç’in sürü bağışıklığı stratejisi tutmadı

Salgında sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç’te yapılan bir çalışma, nisan sonu itibarıyla başkent Stockholm’de nüfusun sadece 7.3’ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu. Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor. İsveç Kamu Sağlığı Kurumu’nun yayımladığı veriler 10 milyonlu nüfuslu ülkenin yakın bir gelecekte sürü bağışıklığına ulaşmaktan uzak olabileceğini gösterdi. Stratejinin mimarı olan epidemiyolojist Anders Tegnell, “Oran beklediğimizden düşük. Ama çok da düşük değil” dedi.

102 yaşa özel geçit töreni

ABD’nin Teksas Eyaleti’ne bağlı Dallas kentinde bir bakım evinde kalan Nora Derhammer’ın 102’nci yaş günü için ailesi ve arkadaşları doğum günü kutlaması düzenledi. Derhammer’ın ailesi koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmadan araçlarıyla bir “geçit töreni” oluşturarak sürpriz yaptı.

Virüsün kuluçka süresi uzadı

Çin acil tıp doktoru Qiu Haibo, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde görülen yeni Kovid-19 vakalarında yüksek ateşin nadiren görüldüğünü açıkladı. Bu eyaletlerde Vuhan’da görülen 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirterek, bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.