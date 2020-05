Brezilya’da can kaybı İspanya’yı geçti

Virüsün bulaştığı kişi sayısı da 6 milyonu aştı. 200’den fazla ülkeye yayılan Kovid-19’un bulaştığı 2.7 milyondan fazla kişi de hastalığı yendi. Başta Avrupa olmak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde Kovid-19 vaka sayısı ve can kaybı sayıları düşüş eğilimine girdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandeminin yeni merkezi” ilan ettiği Amerika kıtasında da salgın hız kazandı.



24 saatte, 1124 kayıp



Alınan önlemlerin yetersiz kaldığı Latin Amerika’da Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru’da son dönemde vaka sayılarında hızlı artış hız kesmedi. Yalnızca Brezilya 468 bini aşkın vaka ile dünyada virüsün en çok görüldüğü ülkeler listesinde ikinci sıraya oturdu. Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ölenlerin sayısının 27 bin 878’e yükseldiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 468 bini gezti. Brezilya günlük vakada rekor kırdığı günde ölü sayısında İspanya’yı (27 bin 125 can kaybı) geçti. Meksika’da ise iki haftada ölü sayısı ikiye katlandı. 84 bin 627 vakanın tespit edildiği Meksika’da ölenlerin sayısı 9415’e yükseldi. Vaka sayısı artışı sayısıyla dikkat çeken bir diğer ülke olan Peru’da ise 148 bin 285 Kovid-19 hastası tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 4230’a ulaştı.



ABD’de merkez değişti



Dünyada en fazla koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD’de bazı eyaletlerde salgının yayılması hız keserken, bazıların da ise artış yaşandı.

Salgının ilk dönemlerinde en yoğun görüldüğü yerler olan New York ve New Jersey eyaletlerinde zirve noktasının geçildiği, vakaların ve can kayıplarının artış hızı yavaşladığı belirtildi. Wisconsin, bu hafta içerisinde en fazla günlük vaka artış sayısını açıkladı. Alabama, Arkansas, Kaliforniya ve North California da perşembe günü hastaneye kaldırılan hasta ve can kaybında bugüne kadarki en yüksek düzeyleri gördü. Yaklaşık 1.8 milyon vakanın tespit edildiği ABD genelinde can kaybı 104 bini geçti.



Bir günde 7954 vaka



Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede iki aydır süren sokağa çıkma yasağının bitmesinden bir gün önce son 24 saatte 7964 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 265 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilerle Hindistan’da vaka sayısı 173 bin 763’e, ölü sayısı da 4971’e yükseldi. Vakaların yüzde 70’den fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan’da görüldüğü belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hükümetinin ikinci döneminin ilk yılı münasebetiyle yazdığı açık mektupta, ülkesinin virüsle mücadelede zafer yolunda olduğunu söyledi. Öte yandan, Hindistan’da bir grup maymun, laboratuvar teknisyeninin elinden şüpheli Kovid-19 hastalarından alınan numuneleri çaldı. Times Now’ın haberine göre Uttar Pradeş Eyaleti’nde yaşanan olayda maymunlardan biri test kitinden bazı parçaları yerken bir ağacın üstünde görüntülendi. Çalınan numunelerin kan örnekleri olduğu öğrenilirken yerel halk maymunlar aracılığıyla virüsün daha çok yayılmasından korkuyor.



Kıta kıta çekirge istilası



Dünya genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor. Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika’da, Arap Yarımadası’nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya’da ilerleyişini sürdürüyor. Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika’da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu. FAO, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal’de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi. Xinhua Ajansı haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti. Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor.



Uber İtalya’ya kayyum



İtalya’da bisikletli kuryelerini yasalara aykırı şekilde çalıştırdığı iddia edilen ABD merkezli Uber şirketinin evlere paket servisi yapan Uber Eats platformuna mahkeme kararıyla “kayyum” atandı. Kuryelerin Uber Eats için çalışan aracı firmalar tarafından işe alındığı ve düşük ücretlerle çalıştırıldıkları, tehdit ve maddi cezalandırmaya da maruz kaldıkları iddia edildi. Uber’in aracı kurumlar vasıtasıyla çalıştırdığı “sığınmacıları, savaştan kaçan göçmenleri, muhtaç durumdaki kişileri” sömürdüğü de belirtildi. Bu iddialar üzerine Milano Mahkemesi, “yasa dışı aracılık ve sömürü” soruşturması devam ederken Uber İtalya şirketinin yönetimine özel komiser atanmasına karar verdi.



Jet-ski’de mezuniyet











ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir lise, mezuniyet törenini denizde gerçekleştirdi. Sosyal mesafeyi jet-ski ile koruyan cüppeli ve koruyucu maskeli öğrenciler, diplomalarını bir sürat teknesinden aldı.