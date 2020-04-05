MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Brezilya'da corona virüs görülen kişi sayısı 10 bini aştı
ABONE OL
05.04.2020 - 02:02 | | AA

Brezilya'da corona virüs görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Latin Amerika'da yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk görüldüğü ülke Brezilya'da, enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçti.

Brezilya'da corona virüs görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan kahvehane yerine evde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bolu'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan kahvehane yerine evde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Önce bu mesajı paylaştı... Korkunç cinayet!

Önce bu mesajı paylaştı... Korkunç cinayet!

Sıradaki Haber