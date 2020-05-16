16.05.2020 - 10:39 |
Brezilya’da corona virüs kabusu! 14 bin 817’ye yükseldi
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 824 kişi daha hayatını kaybetti.
Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 824 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 817’ye çıktı.
Ayrıca ülkedeki vaka sayısı 15 bin 305 artarak, 218 bin 223’e yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19’un en yoğun görüldüğü Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.
'Şakayık' çiçeğini koparana 60 bin lira para cezasıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da koruma altında olan halk arasında ayı gülü olarak bilinen 'Şakayık' çiçeğine koparan veya zarar verene 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.