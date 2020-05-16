Brezilya’da corona virüs kabusu! 14 bin 817’ye yükseldi

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 824 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 817’ye çıktı.

Ayrıca ülkedeki vaka sayısı 15 bin 305 artarak, 218 bin 223’e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19’un en yoğun görüldüğü Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.