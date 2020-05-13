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13.05.2020 - 14:22 | | AA

Brezilya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti

Brezilya’da corona virüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış devam ediyor. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461’e yükseldi.

Brezilya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti

Brezilya’da corona virüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış durdurulamıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüsü yeterince dikkate almadığı ve salgını ‘basit bir grip’ olarak değerlendirdiği dünya basını tarafından tartışılırken; ülkedeki vaka ve ölümlerin sayının artış gösterdiği gözlemlendi.

Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461’e ulaştı. Dünyada en çok vakanın bulunduğu 7’inci ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı 178 bin 214’e yükseldi.

    Park ve bahçeler çocuklarla dolduKoronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda oyun oynadığı görüldü.
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