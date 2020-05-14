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14.05.2020 - 11:00 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte 749 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre; Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 749 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da son 24 saatte 749 kişi hayatını kaybetti

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldiğini açıkladı.

Nişan töreni kabusa döndü! Corona virüs vaka sayısı 30'a yükseldiKahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, corona virüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
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