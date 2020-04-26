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26.04.2020 - 02:03 | | AA

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 346 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 346 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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