30.04.2020 - 23:52 | | AA
Brezilya'da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 435 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 435 artışla 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi.
35 bin 935 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1539 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
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