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17.03.2020 - 18:13 | | AA

Brezilya'da yeni tip corona virüsten ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Brezilya'da yeni tip corona virüsten ilk ölüm

 

Ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.

Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip koronavirüs vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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