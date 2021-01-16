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16.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Brezilyalılar boğuluyor

Brezilya’nın en büyük eyaleti Amazonas’ta koronavirüs vakalarının sağlık sisteminde tsunami etkisi yarattığı ve hastalara verilecek oksijenin kalmadığı açıklandı.

Brezilyalılar boğuluyor

Yetkililer eyaletin en büyük kenti Manaus’u “boğulma odası” olarak nitelendirirken, doktorların kısıtlı oksijeni vermek için hasta seçtiği, hastane kapasiteleri dolduğu için yaşlıların evde “ölmeyi beklediği” bildirildi. Dört gün üst üste ölüm rekorunun kırıldığı Manaus için ABD ve Venezuela’dan oksijen istendiği belirtildi. Öte yandan, Brezilya’daki vakalar, yalnızca geçen hafta 360 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyedeyken, Güney Yarımküre kışında ilk dalganın zirveye ulaşmasından bu yana ülkedeki günlük ölü sayısı ilk kez bin civarında seyrediyor. Vaka sayısının 8.3 milyonu geçtiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 207 bini geçti.                              

 

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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