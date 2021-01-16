Brezilyalılar boğuluyor

Yetkililer eyaletin en büyük kenti Manaus’u “boğulma odası” olarak nitelendirirken, doktorların kısıtlı oksijeni vermek için hasta seçtiği, hastane kapasiteleri dolduğu için yaşlıların evde “ölmeyi beklediği” bildirildi. Dört gün üst üste ölüm rekorunun kırıldığı Manaus için ABD ve Venezuela’dan oksijen istendiği belirtildi. Öte yandan, Brezilya’daki vakalar, yalnızca geçen hafta 360 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyedeyken, Güney Yarımküre kışında ilk dalganın zirveye ulaşmasından bu yana ülkedeki günlük ölü sayısı ilk kez bin civarında seyrediyor. Vaka sayısının 8.3 milyonu geçtiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 207 bini geçti.