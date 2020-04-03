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03.04.2020 - 13:47 | | iha

Bu da oldu.. İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Corona" ve "Covid" isimlerini verdi.

Bu da oldu.. İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkelerde tedirginlik artarken Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Raipur kentinde bir çift yeni doğan ikiz bebeklerine ilginç bir isim koydu. Corona virüsü ve Covid-19 kelimelerinin bazı ülkelerde kullanımı bile yasaklanırken Hindistan'da bir çift ikiz bebeklerine Corona ve Covid isimlerini verdi.

27 Mart'ta doğum yapan 27 yaşındaki anne Preeti Verma, "27 Mart'ın erken saatlerinde ikizlerle; bir erkekle ve bir kız bebekle kutsanmıştım. Şimdilik onlara Covid (erkek) ve Corona (kız) adını verdik" dedi. Verma doğumun zorlu geçtiğini belirterek, "Doğum, çeşitli zorluklarla karşılaştıktan sonra gerçekleşti ve bu nedenle eşimle bu günü unutulmaz kılmak istedik" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Anne Verma, Hindistan'da geçtiğimiz 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığı için hastaneye gitmesine izin verilmediğini, daha sonra eşinin ambulans bularak kendisini hastaneye götürdüğünü ifade etti. Ambulansın polis tarafından birkaç kez durdurulduğunu da belirten Verma durumun anlaşıldıktan sonra hastaneye gidebildiklerini söyledi. Bebekleri için seçtikleri isimlere yönelik de konuşan anne Verma, "Aslında virüs tehlikeli ve hayatı tehdit ediyor, ama bu salgın insanların sağlık önlemlerine, hijyene ve diğer iyi işlere odaklanmasını sağladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük. Hastane personeli de bebekleri Corona ve Covid olarak adlandırmaya başladığında sonunda salgının adını vermeye karar verdik" diye konuştu.

Öte yandan, şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 2 bin 567'ye yükseldi.

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