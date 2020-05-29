29.05.2020 - 02:41 | | İHA
Bu da oldu! Plakaya dikkat: Bin euro'ya yaptırdı
Belçika’da bir sürücü arabasının plakasını bin Euro ödeyerek, “Covid-19” yaptırdı.
Corona virüs salgını hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Brüksel’in Flaman bölgesinde bir sürücü bin Euro ödeyerek, aracının plakasını “Covid-19” yaptırdı. Vatandaşlar arasında tartışmaya neden olan plaka halkı ikiye böldü. Bazı vatandaşlar plakanın salgın nedeni ile hayatını kaybedenlere saygısızlık olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar ise herkesin özgür olduğunu dile getirdi.
Belçika’da toplam korona virüs vaka sayısı 57 bin 849’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 388’e ulaştı.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.