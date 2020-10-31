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31.10.2020 - 07:00 |

Bu gece ‘Mavi Dolunay’ var

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, “Cumartesi gecesi (bu gece) görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen bir olay, bu bakımdan önemlidir” dedi.

Bu gece ‘Mavi Dolunay’ var

Mavi Dolunay’ın bu gece dünyanın her yerinden görülecek olmasının değerini vurgulayan Esenoğlu şunları söyledi:

“Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünür. Ancak bazı astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir. Bu yüzden 2 Ekim ve 31 Ekim’de iki kez dolunayı görüyoruz.” Mavi Ay olayının mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içinde meydana gelen ikinci dolunaya “mavi ay” deniliyor.

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