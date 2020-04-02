Bu ülkelerde corona virüsü tespit edilmedi!

Türkmenistan'da hükümet corona virüsü kelimesine yasak getirdi. İddia Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden... Örgüt, Türkmenistan'da hükümetin medyada ve sağlık broşürlerinde "corona virüsü" kelimesinin kullanımını yasakladığına dair haberlerin ardından bir açıklama yaparak vatandaşların tehlikeye atıldığını ifade etti.

Türkmenistan'da yasaklı insan hakları savunucusu sivil toplum örgütünün yayımladığı 'Türkmenistan haberleri' adlı sitede yayımlanan habere göre; sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunma ile ilgili broşürlerde corona virüsü kelimesi kullanılmadı. Koronavirüs salgını hakkında konuşan vatandaşların da polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Özgür Avrupa Radyosu'nun Türkmen dilinde yayın yapan Azatlyk Radiosy ise sivil giyimli "ajanların" halk arasında dolaşıp corona vrüsü ile ilgili konuşanları veya maske takanları gözaltına aldığını duyurdu.

RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Masası Şefi Jeanne Cavalier, yetkililerin bu uygulama ile "Türkmen vatandaşlarını riske atmanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un otoriter yönetimini güçlendirdiğini" belirtti. Cavalier, uluslararası toplumu sistematik insan hakları ihlallerinden dolayı tepki göstermeye çağırdı.

Türkmenistan'da hükümetin koronavirüs salgını ile ilgili olarak istasyonlarda insanların ateşini ölçme, kalabalık bölgelerde ıslak mendil dağıtma, seyahatlere sınırlama getirme gibi önlemler aldığı belirtiliyor.