Bu yıl bir başka kutladılar

New York’ta, başta siyahi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Harlem olmak üzere, Manhattan ve Brooklyn’de binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında, 2021’den itibaren 19 Haziran’ın New York’ta resmi tatil olacağını duyurdu.

Başkent Washington DC’de de Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde bulunan Freedom Plaza’da toplanan binlerce kişi, köleliğin kaldırılmasının yıl dönümünü kutladı. Çoğunluğu genç göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde sloganlar attı, Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Özgürlük Günü’nde Abraham Lincoln’un köleliği kaldıran bildiriyi imzalaması anılıyor. Ancak o yıllarda ülkenin kuzey ile güney eyaletleri arasında devam eden sivil savaştan dolayı güney eyaletleri bildiriyi tanımıyor. Kuzey’in savaşı kazanmasının ardından 19 Haziran 1865’te köleliği kaldıran bildiri Teksas’ta tekrar ilan ediliyor ve güney eyaletleri tarafından resmen tanınıyor.

Bir heykel daha yıkıldı

ABD’nin başkenti Washington DC’de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini devirerek ateşe verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşananlara Twitter üzerinden tepki göstererek, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’a protestocuları gözaltına alma çağrısında bulundu.