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01.03.2020 - 23:14 | | AA

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi. 

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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