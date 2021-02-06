Burundi'de darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi

Ceza alanlardan Jeremie Minani, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerekirse yeniden yaparım." ifadelerini kullandı.

BURUNDİLİ GENERALLER "DİRENİŞLE" KARŞILAŞTI

Burundi'de Mayıs 2015'te Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya darbe girişiminde bulunan General Cyrille Ndayirukiye başarısız olmuştu.

Darbe girişimi, Nkurunziza'nın Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Zirvesi için Tanzanya'ya gittiği sırada gerçekleşmişti.

Başarısız darbe girişimi sonrası eski Savunma Bakanı Ndayirukiye ve 5 generale ömür boyu hapis cezası verilmişti.