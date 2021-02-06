MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Burundi'de darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi
ABONE OL
06.02.2021 - 01:42 | | AA

Burundi'de darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi

Afrika ülkelerinden Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi. Burundi Yüksek Mahkemesi, ceza alan kişiler arasında subay, avukat ve insan hakları savunucuları olduğunu açıkladı. Söz konusu 34 kişinin tamamının sürgünde yaşadığı bildirildi.

Burundi'de darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi

 

Ceza alanlardan Jeremie Minani, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerekirse yeniden yaparım." ifadelerini kullandı. 

BURUNDİLİ GENERALLER "DİRENİŞLE" KARŞILAŞTI 

Burundi'de Mayıs 2015'te Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya darbe girişiminde bulunan General Cyrille Ndayirukiye başarısız olmuştu. 

Darbe girişimi, Nkurunziza'nın Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Zirvesi için Tanzanya'ya gittiği sırada gerçekleşmişti. 

Başarısız darbe girişimi sonrası eski Savunma Bakanı Ndayirukiye ve 5 generale ömür boyu hapis cezası verilmişti.

    Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

    Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut kaç yaşında?

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Bülent Şengörür kimdir? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür kaç yaşında?

    Bülent Şengörür kimdir? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür kaç yaşında?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet