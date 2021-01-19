Büyükelçi Friedman: Biden'ın İran atamaları endişe yaratıyor

Friedman, İsrail’in Jerusalem Post gazetesine verdiği mülakatta, Biden’ın izleyeceği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle bir konuda endişeli olduğunu belirten Friedman, o konunun da İran olduğunu vurgulayarak, "ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in öne çıkan dış politika atamaları, İran'ın nükleer tehdidi söz konusu olduğunda endişe uyandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Görev süresi yarın sona erecek olan Friedman, Wendy Sherman’ın dışişleri bakan yardımcılığına, Antony Blinken’in dışişleri bakanlığına, Jake Sullivan’ın ulusal güvenlik danışmanlığına ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice’ın da üst düzey mevkilere atanmasına işaret ederek şunları söyledi:

“Hepsi İran ile uluslararası güçler arasında 2015’teki nükleer anlaşmanın yapılmasına katıldı. İran ekibi hep birlikte yeniden döndü. İran'ın kendi kendini düzelteceği varsayılıyordu, artık bunu yapmadıklarını biliyoruz. Yemen'i yok ettiler, Irak'ta Amerika'ya saldırdılar, Suriye'den İsrail'e saldırdılar ve her sınırda İsrail için en büyük tehdit olan Hizbullah'ı finanse ettiler.”

Friedman, İran’ın yalan söylediğini ileri sürerek, “Beş yıldan fazla bir süre sonra bir kez daha aldatıcı olduklarını biliyoruz, nükleer hırsları için hiçbir askeri altyapıya sahip olmadıklarını söylediklerinde yalan söylediklerini biliyoruz. Umarım aklı başında herhangi biri İran ile yapılan anlaşmaya geri dönmememiz gerektiğini bilir.” şeklinde konuştu.

Trump'ın yakın bir ortağı olan Friedman, Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destek ile İsrail'in Filistin ile Suriye topraklarını işgal etmesi ve İran'a karşı kışkırtmasıyla biliniyor.

ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman, daha önceki açıklamalarında "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.