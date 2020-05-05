MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı
ABONE OL
05.05.2020 - 06:46 | | AA

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin şimdiye kadar 57 ülkeye tıbbi yardım sağladığını belirterek "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik." dedi.

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı

 

Malezyalı TV Alhijrah'a röportaj veren Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin dünya çapında salgın ile mücadelede oynadığı kritik rolü anlattı.

Kavakcı, 126 ülkenin Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar bu ülkelerden 57'sine tıbbi yardım yolladık. Söz konusu ülkeler arasında salgının merkez üssü niteliğindeki İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD de bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için tıbbi yardımlarının, bu ülkeleri de aşarak kıtalar arası boyuta ulaştığını ifade eden Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik." şeklinde konuştu.

Kavakcı, uluslararası tıbbi yardımların Türkiye'nin insani dış politikasının bir parçası olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin bu dış politikayı uzun zamandır uyguladığını açıkladı.

Bu süreçte Türkiye'nin tahliye konusunda da iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Büyükelçi Kavakcı, "Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları ülkelerde mahsur kalan 70 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bununla birlikte yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık." dedi.

Kavakcı, Türkiye ve Malezya hükümetlerinin de Kovid-19 ile mücadele sürecinde yakın iş birliği içinde çalıştığını dile getirerek özellikle iki ülkenin dışişleri bakanları ile sağlık bakanlarının salgınla mücadelede karşılıklı bilgi paylaşımının sürdüğünü belirtti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS nedir? YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2020 tarihi değişti!

YKS nedir? YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2020 tarihi değişti!

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sıradaki Haber