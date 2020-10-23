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23.10.2020 - 00:20 | | AA

Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre 'insan hakları' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e sert tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre 'insan hakları' tepkisi

 

Büyükelçi Kılıç, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Demokrat Senatör Schumer'in Twitter'da yaptığı açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, Schumer'e atfen, "Kendi iç siyasi ajandanız için Türkiye'ye karşı (ortaya atılan) asılsız iddialara tevessül etmeniz çok yazık. Eğer bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekten endişeniz varsa, 'ortağınızın' (YPG/PKK) Rakka'daki eylemlerine ve Türkiye ile Suriye'deki terör saldırılarına baksanız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı insan hakları ihlalleri işlediğini ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı körüklediğini ileri süren Schumer, kendisinin Türkiye'yi kınayan bir oylama yapılmasını istediğini ancak Cumhuriyetçi Partinin buna karşı çıktığını belirtmişti.

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